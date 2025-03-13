Yeni doğan çocuklar için 111.4 milyar TL destek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı kapsamında açıkladığı doğum yardımları çerçevesinde önümüzdeki 5 yıl içinde 111.4 milyar lira ödeme yapılacak. Doğum yardımı programı, düzenli bir yardım programı haline gelecek.



1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocukların ailelerine yapılacak yardım çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek. 1 Ocak 2025 sonrasında ilk kez çocuk sahibi olanlara tek seferlik 5 bin lira doğum desteği verilecek. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olan ailelere ikinci çocuk için her ay bin 500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak.



BU YIL 22.8 MİLYAR

TBMM'ye sunulan torba teklifin etki analizine göre, bu kapsamda bu yıl 1 milyona yakın aileye 22.8 milyar lira ödenecek. Yıllara göre yardım ödenen aile sayısı ve toplam ödeme tutarı değişecek. 2026'da 45.7 milyar, 2027'de 67.6 milyar, 2028'de 89.5 milyar ve 2029'da 111.4 milyar lira doğum yardımı verilecek.



Hâlihazırda uygulanmakta olan programın 2024 yılı bütçesinin 211 milyon lira olduğu göz önünde bulundurulduğunda birinci yıldaki ek maliyetin 22.6 milyar lira olacağı öngörülmekte.

İKRAMİYENİN EK MALİYETİ 28.4 MİLYAR TL:

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesinin 2025 yılı ek maliyeti 15.5 milyon kişi için 28.4 milyar lira olacak.



TORBA TEKLİF NE GETİRİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan torba teklifin etki analizi şöyle:



SPORCULARA 552 MİLYON TL:

Her yıl olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla yapılan harçlık ödemesi kapsamında bu yıl en az 552 milyon lira ödeme bekleniyor.



POSTA YÜKÜ KALKACAK:

134 bin 366 serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirin bağlı olduğu odalarının posta yoluyla toplantıya çağrılması uygulamasına son verilecek ve resmi internet sitesinde ilan edilme usulü getirilecek. Böylece odalar 13 milyon 433 bin 600 liralık posta giderinden kurtulacak.



YABANCI ARAÇLARDAN 5 MİLYON DOLAR:

Yabancı plakalı araçların geçiş ücretini ödememe ve güvenliğin ihlali durumlarına ilişkin para cezalarından ise yıllık 5 milyon dolar gelir sağlanacak.



DHMİ PERSONELİNE 4.5 MİLYAR TL EK ÖDEME:

DHMİ'de görev yapan 12 bin 7 personel için, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'ndan yıllık yaklaşık 4.5 milyar lira ek ödeme alınacak. Yapılan düzenleme Türkiye bütçesine herhangi bir mali yük getirmeyecek.