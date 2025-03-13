Tatil yaklaştı bilet fiyatları fark attı: Fazla ücret ödemek istemeyenler o güne dikkat!

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Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil planları da hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili arife günü olan 29 Mart Cumartesi günü başlıyor. Tatilin son günü ise 1 Nisan Salı. Yani 4 günlük bir tatil dönemi milyonları bekliyor. İsteyenlerin bu süreyi yıllık izinlerle artırma imkanı bulunuyor. Bu tatil döneminde pek çok kişi seyahat etmeyi planlıyor. Kimi memleketine kimi de turistik bölgelere gitme hazırlığı yapıyor. Ancak hem ulaşım hem otel fiyatlarında bu dönemde fiyatlarda dikkat çekici bir yükseliş göze çarpıyor.

Milyonlar 4 günlük bayram tatilini bekliyor. (AA)



TARİH FARKI VAR

Bayram tatilinde seyahatin faturası da belli oldu. Bayram öncesine göre büyük fiyat farkı ortaya çıktı. Örneğin; Ramazan Bayramı tatilinden 1 hafta önce (22 Mart Cumartesi günü) İstanbul'dan Adana'ya seyahat etmek isteyenler Çukurova Havalimanı'na en ucuz 840 liraya uçabiliyor. Eğer bu seyahat bu tarihte değil de arife günü olan 29 Mart'ta yapılırsa ödenecek fiyat 3.6 katına çıkıyor. Bu tarihte bu rotada 3 bin 24 liranın altında uçak bileti bulunmuyor.