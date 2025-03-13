Tatil yaklaştı bilet fiyatları fark attı: Fazla ücret ödemek istemeyenler o güne dikkat!

Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil planları da hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili arife günü olan 29 Mart Cumartesi günü başlıyor. Tatilin son günü ise 1 Nisan Salı. Yani 4 günlük bir tatil dönemi milyonları bekliyor. İsteyenlerin bu süreyi yıllık izinlerle artırma imkanı bulunuyor. Bu tatil döneminde pek çok kişi seyahat etmeyi planlıyor. Kimi memleketine kimi de turistik bölgelere gitme hazırlığı yapıyor. Ancak hem ulaşım hem otel fiyatlarında bu dönemde fiyatlarda dikkat çekici bir yükseliş göze çarpıyor.
Milyonlar 4 günlük bayram tatilini bekliyor. (AA)
TARİH FARKI VAR
Bayram tatilinde seyahatin faturası da belli oldu. Bayram öncesine göre büyük fiyat farkı ortaya çıktı. Örneğin; Ramazan Bayramı tatilinden 1 hafta önce (22 Mart Cumartesi günü) İstanbul'dan Adana'ya seyahat etmek isteyenler Çukurova Havalimanı'na en ucuz 840 liraya uçabiliyor. Eğer bu seyahat bu tarihte değil de arife günü olan 29 Mart'ta yapılırsa ödenecek fiyat 3.6 katına çıkıyor. Bu tarihte bu rotada 3 bin 24 liranın altında uçak bileti bulunmuyor.
Ramazan Bayramı tatilinden 1 hafta önce (22 Mart Cumartesi günü) İstanbul'dan Adana'ya seyahat etmek isteyenler Çukurova Havalimanı'na en ucuz 840 liraya uçabilecek. (Takvim Gazetesi)
EN PAHALI ARİFE GÜNÜ
Yine 22 Mart tarihinde İstanbul'dan Antalya'ya 793 liraya uçulabilirken, bu seyahati 29 Mart'da yapmak isteyenlerin ödeyecekleri en düşük tutar 2 bin 692 liraya çıkıyor. İstanbul'dan İzmir'e 22 Mart tarihinde 793 liraya uçak bileti bulunabilirken, hemen bir hafta sonra en ucuz bilet fiyatı 2 bin 573 liraya yükseliyor. Seçilen saate, sınıfa ve şirkete göre uçak bileti fiyatları daha da artıyor.