SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Tatil yaklaştı bilet fiyatları fark attı: Fazla ücret ödemek istemeyenler o güne dikkat!

Yaklaşan bayram tatilinde uçmanın faturası kabardı. Aynı rotada bayram dönemi ile öncesi arasında 3.6 kata varan fark ortaya çıktı. 22 Mart’ta 840 liraya uçulabilen yere, bayram arifesinde 3 bin 84 liranın altında bilet yok.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mart 2025
Tatil yaklaştı bilet fiyatları fark attı: Fazla ücret ödemek istemeyenler o güne dikkat!

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil planları da hız kazandı. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili arife günü olan 29 Mart Cumartesi günü başlıyor. Tatilin son günü ise 1 Nisan Salı. Yani 4 günlük bir tatil dönemi milyonları bekliyor. İsteyenlerin bu süreyi yıllık izinlerle artırma imkanı bulunuyor. Bu tatil döneminde pek çok kişi seyahat etmeyi planlıyor. Kimi memleketine kimi de turistik bölgelere gitme hazırlığı yapıyor. Ancak hem ulaşım hem otel fiyatlarında bu dönemde fiyatlarda dikkat çekici bir yükseliş göze çarpıyor.

Milyonlar 4 günlük bayram tatilini bekliyor. (AA)Milyonlar 4 günlük bayram tatilini bekliyor. (AA)

TARİH FARKI VAR
Bayram tatilinde seyahatin faturası da belli oldu. Bayram öncesine göre büyük fiyat farkı ortaya çıktı. Örneğin; Ramazan Bayramı tatilinden 1 hafta önce (22 Mart Cumartesi günü) İstanbul'dan Adana'ya seyahat etmek isteyenler Çukurova Havalimanı'na en ucuz 840 liraya uçabiliyor. Eğer bu seyahat bu tarihte değil de arife günü olan 29 Mart'ta yapılırsa ödenecek fiyat 3.6 katına çıkıyor. Bu tarihte bu rotada 3 bin 24 liranın altında uçak bileti bulunmuyor.

Ramazan Bayramı tatilinden 1 hafta önce (22 Mart Cumartesi günü) İstanbul'dan Adana'ya seyahat etmek isteyenler Çukurova Havalimanı'na en ucuz 840 liraya uçabilecek. (Takvim Gazetesi)Ramazan Bayramı tatilinden 1 hafta önce (22 Mart Cumartesi günü) İstanbul'dan Adana'ya seyahat etmek isteyenler Çukurova Havalimanı'na en ucuz 840 liraya uçabilecek. (Takvim Gazetesi)

EN PAHALI ARİFE GÜNÜ
Yine 22 Mart tarihinde İstanbul'dan Antalya'ya 793 liraya uçulabilirken, bu seyahati 29 Mart'da yapmak isteyenlerin ödeyecekleri en düşük tutar 2 bin 692 liraya çıkıyor. İstanbul'dan İzmir'e 22 Mart tarihinde 793 liraya uçak bileti bulunabilirken, hemen bir hafta sonra en ucuz bilet fiyatı 2 bin 573 liraya yükseliyor. Seçilen saate, sınıfa ve şirkete göre uçak bileti fiyatları daha da artıyor.

Bayram tatili döneminde en pahalı uçak bileti fiyatları 29 Mart'a denk gelen arife gününde. (AA))Bayram tatili döneminde en pahalı uçak bileti fiyatları 29 Mart'a denk gelen arife gününde. (AA))

Bayram tatili döneminde en pahalı uçak bileti fiyatları 29 Mart'a denk gelen arife gününde görülüyor. Bayramdan birkaç gün önce ve bayram günleri fiyatların genel olarak arife gününden biraz daha düşük olduğu gözleniyor. Tatil planı yapanlara, rezervasyonlarını son dakikaya bırakmamaları tavsiye ediliyor. Tarih yaklaştıkça uçak bileti bulmanın zorlaşacağı, daha çok pahalı biletlerin kalacağı belirtiliyor. EKONOMİ SERVİSİ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediyeler DHKP/C’ye para akıtmış! İtirafçı deşifre etti! Grup Yorum konseri, piknik, örgütle iltisaklı sinema filmi...
DHKP-C’nin hain planını MİT önledi! Savcıyı urganla öldürecekti
Türk Telekom
Soğuk hava dalgası o tarihte geliyor! Meteoroloji’den İstanbul’a yağış uyarısı: Sıcaklık tek hanelere düşecek!
Ukrayna’da 30 gün ateşkes: ABD heyeti Moskova’ya gidiyor! Putin askeri üniforması ile Kursk’a gitti
Başkan Erdoğan’dan Donald Tusk’la ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Polonya ile ticaret hedefi 15 milyar dolar
Tatil yaklaştı bilet fiyatları fark attı: Fazla ücret ödemek istemeyenler o güne dikkat!
Gabriel Sara’ya hücum! Sheffield United Brezilyalı yıldızın transferi için planlar yapıyor
Siber Güvenlik Kanunu TBMM’de kabul edildi! Veri çalana saldırı yapana af yok: 8 yıldan 12 yıla kadar hapis
Ece Gürel olayında şok detaylar! Sezer Gürel de mi spiritüel işlerle ilgileniyor?
Sarıyer’de İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan’dan Polonya Başbakanı Donald Tusk’a mektup hediyesi: Barış ve dostluğun simgesi
İran lideri Hamaney Trump’ın çağrısını reddetti: Savaş tek taraflı olmaz
Başkan Erdoğan Polonya Başbakanı Donald Tusk’ı kabul etti
Başkan Erdoğan’dan İmralı heyetine yeşil ışık: Randevu isterlerse veririm | DEM Parti başvuruyu yaptı
İmamoğlu dün ikrar ediyordu bugün inkar! Yıllardır Doğu Akdeniz hikayesiyle delil kararttı: 2018’deki sözleri foyasını ortaya çıkardı
Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza
Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi
Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...
Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...