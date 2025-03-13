Kazaların önlenmesine yönelik eylem planı açıklandı: Akrobatik hareketler sergileyenler yandı!

Motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planı açıklandı. Taslağa göre; akan trafikte yarış ve akrobatik hareketler sergileyen sürücülere 47 bin lira ceza kesilecek. Kırmızı ışıkta geçenlerin 6. ihlalde ehliyetleri iptal edilecek.



Sürücü belgesi geçici olarak geri alınan ya da iptal edilen kişiye araç kullanması halinde 186 bin lira ceza uygulanacak. Kask takmama cezası 993 liradan bin 500 liraya çıkarılacak. İkinci ihlalde bu ceza 3 bin lira, üçüncü ve daha fazlasında ise 9 bin liraya çıkacak.

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