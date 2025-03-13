En çok kaçak imalatta

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun geçen yılki vergi incelemeleri neticesinde farklı sektörlerdeki 78 bin 187 mükellefin 159.8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği belirlendi. Bu kapsamda, eğitimden imalata, inşaattan kültür-sanata, bilgi ve iletişimden tarıma kadar birçok sektörde inceleme gerçekleştirildi.



İncelemeler sonucu en çok matrah farkı bulunan sektör 43.9 milyar lirayla imalat oldu. İmalatı, 43.3 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı izledi. Bu sektörlerin ardından finans ve sigorta faaliyetlerindeki mükelleflerin 25.3 milyar lirayı aşkın vergi matrahını eksik beyan ettiği görüldü.



Vergi matrahını eksik bildiren mükelleflerin yer aldığı sektörler arasında 4'üncü sırada 9.9 milyar lirayla inşaat, 5'inci sırada 6.2 milyar lirayla gayrimenkul faaliyetleri yer aldı.

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