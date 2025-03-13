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BDDK açıkladı: KKM'de büyük düşüş

BDDK verilerine göre, KKM bakiyesi ise geçen hafta 21 milyar 169 milyon lira azalarak düşüşünü sürdürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 16:46 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 16:46
BDDK açıkladı: KKM’de büyük düşüş

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bülten yayımladı.

Buna göre 7 Mart haftasındaki toplam kredi hacmi, KKM bakiyesi, toplam mevduat, tüketici kredileri, taksitli ticari krediler, bireysel kredi kartı alacakları, takipteki alacaklar ve yasal öz kaynakları aktardı.

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TOPLAM KREDİ HACMİ

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Mart haftasında 203 milyar 122 milyon lira artarak 16 trilyon 857 milyar 552 milyon liradan, 17 trilyon 60 milyar 674 milyon liraya çıktı.

KKM BAKİYESİ

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 21 milyar 169 milyon lira azalarak 825 milyar 410 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 4,13'ü oldu.

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TOPLAM MEVDUAT

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 193 milyar 529 milyon lira artarak 19 trilyon 997 milyar 271 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 122 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 7 Mart itibarıyla 5 milyar 258 milyon lira artarak 2 trilyon 122 milyar 492 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 538 milyar 165 milyon lirası konut, 67 milyar 361 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 516 milyar 967 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 31 milyar 940 milyon lira artarak 2 trilyon 425 milyar 799 milyon lira oldu.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 azalışla 1 trilyon 894 milyar 999 milyon liraya geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 661 milyar 399 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 233 milyar 600 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

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TAKİPTEKİ ALACAKLAR

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 375 milyon lira artışla 339 milyar 114 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 253 milyar 52 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 160 milyon lira azalarak 3 trilyon 701 milyar 174 milyon lira oldu.

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