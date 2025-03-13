BDDK açıkladı: KKM’de büyük düşüş

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bülten yayımladı. Buna göre 7 Mart haftasındaki toplam kredi hacmi, KKM bakiyesi, toplam mevduat, tüketici kredileri, taksitli ticari krediler, bireysel kredi kartı alacakları, takipteki alacaklar ve yasal öz kaynakları aktardı.

Takvim Foto Arşiv TOPLAM KREDİ HACMİ Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Mart haftasında 203 milyar 122 milyon lira artarak 16 trilyon 857 milyar 552 milyon liradan, 17 trilyon 60 milyar 674 milyon liraya çıktı. KKM BAKİYESİ Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 21 milyar 169 milyon lira azalarak 825 milyar 410 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 4,13'ü oldu.