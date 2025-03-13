BDDK açıkladı: KKM’de büyük düşüş

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TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ
Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 31 milyar 940 milyon lira artarak 2 trilyon 425 milyar 799 milyon lira oldu.
BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 azalışla 1 trilyon 894 milyar 999 milyon liraya geriledi.
Bireysel kredi kartı alacaklarının 661 milyar 399 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 233 milyar 600 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.
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TAKİPTEKİ ALACAKLAR
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Mart itibarıyla önceki haftaya göre 5 milyar 375 milyon lira artışla 339 milyar 114 milyon liraya çıktı.
Takipteki alacakların 253 milyar 52 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 160 milyon lira azalarak 3 trilyon 701 milyar 174 milyon lira oldu.