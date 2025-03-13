Bakanlık açıkladı: İstihdamı koruyana hibe desteği!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB İstihdamı Koruma Destek Programı'na bugüne kadar yaklaşık 14 bin KOBİ'nin, 420 bin kişilik istihdamı korumak için başvurduğunu bildirdi. Programla emek yoğun üretim yapan tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki KOBİ'lerin yanında olduklarına işaret eden Bakan Kacır, "Üretimi ve istihdamı desteklemeye, girişimcilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Başvuruları geçen ay alınmaya başlanan programla, emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere 2024'ün son 3 ayına ait aylık ortalama çalışan SGK prim gün sayısını 2025'te koruması durumunda, çalışan başına aylık 2 bin 500 lira geri ödemesiz performans desteği sağlanıyor.



Programa başvuran 249 çalışanı olan bir işletmeye, üst limiti 7 milyon 470 bin lira olacak şekilde destek sağlanıyor. İstihdamı Koruma Destek Programı'nın son başvuru tarihi 31 Mart 2025.

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