Türk Telekom Ceo’su Ümit Önal: Mobilde sektörün oyun kurucusu olduk

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2024'te her alanda güçlü büyümeye imza attıklarını söyledi. 2024 yılını öngörüleri aşan iş sonuçlarıyla tamamladıklarını belirten Önal, "Ana iş kollarımız sabit internet ve mobil, beklentilerimizin ötesinde başarılı temel performans göstergeleri sergilerken, tüm faaliyet alanlarımız sağlıklı konsolide finansal sonuçların elde edilmesine katkı sağladı" dedi. Şirketin konsolide gelirlerinin 2024'te yüzde 11.8 reel artışla 161.7 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Önal, şu bilgileri verdi:



8.5 MİLYAR TL KÂR

"Net kârımız 8.5 milyar lira oldu. FAVÖK yüzde 30.5 reel artışla 63.1 milyar lira, FAVÖK marjı ise 560 baz puan artışla yüzde 39.1 olarak gerçekleşti. Sabit internet ve mobil hizmetler toplam faaliyet gelirlerinin yüzde 74.2'sini oluşturdu. İki iş kolunun gelirlerindeki toplam 17.6 milyar liralık artış yıllık büyümeye önemli katkı sağladı. Toplam yatırım harcamaları yıllık bazda yüzde 11.5 reel yükselişle 41.5 milyar liraya ulaştı. Yatırım harcamalarının gelire oranı yüzde 25.7 oldu. 2025 için operasyonel gelirlerde yüzde 8-9 büyüme öngörürken, konsolide FAVÖK marjının yüzde 38-40 seviyesinde, yatırım harcamalarının satış gelirlerine oranının yüzde 28-29 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz."



BÜYÜMEYE DEVAM

Ümit Önal, 2024'ün mobilde rekorların yılı olduğunu vurgulayarak, "Mobil abone tabanımız rekabetin oldukça üzerinde, 1.1 milyon genişleyerek yüzde 4.3 büyüdü ve 27.3 milyona çıktı. Faturalı baz 2024'te 1.9 milyon artışla bir yıl içerisindeki tarihi en yüksek net abone kazanımına ulaşarak yıllık yüzde 10.5 büyüdü" diye konuştu. Mobil numara taşımada son 3 yılda en çok tercih edilen operatör olduklarını dile getiren Önal, şöyle devam etti:



Mobil iş kolumuz pazardaki yükselişini 2024'te sağlam rakamlarla kanıtlayarak, sektöre geç giren bir oyuncudan yıllar içinde oyunun kurallarını değiştiren bir oyuncuya dönüşümünü ortaya koydu. Net abone kazanımından ARPU büyümesine ve abone pazar payına her alanda birinci olduk. Mobil abone ve ARPU'daki kuvvetli büyümeyi bu yıl da sürdüreceğimize inanıyoruz.



53.2 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

Ümit Önal, "Abone ve servis geliri pazar paylarımızı aynı anda artırdık" diye konuştu.

2024 yıl sonu sonuçları:

Konsolide gelir: 161.7 milyar TL

FAVÖK: 63.1 milyar TL

Net kâr: 8.5 milyar TL

Yatırım harcamaları: 41.5 milyar TL

Toplam yatırım: 21.5 milyar dolar (2005'ten bu yana)

Fiber ağ: 475 bin km

Fiber hane kapsaması: 33.1 milyon

Toplam abone: 53.2 milyon

Mobil abone: 27.3 milyon

Mobil faturalı net abone kazanımı: 1.9 milyon (yıllık rekor)

Mobil gelir artışı: % 21.1 (yıllık)

TÜRKİYE'Yİ FİBER AĞLARLA DONATIYORUZ

Ümit Önal, Türkiye'nin dört bir yanında fiber yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizdi. Geçen yılın sonunda fiber ağ uzunluğunun 475 bin kilometreye ulaştığını, fiber hane erişiminin 33.1 milyona yükseldiğini dile getiren Önal, "FTTH/B erişimi 13.5 milyon haneye genişledi, toplam fiber abone sayımız ise 13.7 milyona yükseldi. Mevcut fiber altyapımızla Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps'nin üzerinde hız verebilecek, 9 milyondan fazla haneye ise 1 Gbps erişim hızı sağlayabilecek durumdayız" dedi.



"5G'YE EN HAZIR BİZİZ"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, sürdürülebilirliği temel stratejilerden biri olarak gördüklerini söyledi. Türkiye'nin ilk canlı 5G maç yayınını, ilk 5G destekli çevrim içi uzaktan ameliyatı, ilk otonom traktör gibi birçok yeniliği hayata geçirdiklerini anlatan Önal, LTE baz istasyonlarının yüzde 54'ünü şimdiden fibere bağladıklarını ve tüm yatırımları yıllardır 5G'ye tam uyumlu olacak şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti. Önal, "Biz 5G'ye sadece altyapı açısından bakmıyor, ülkemizin 5G teknolojisini üreten ve dünyaya ihraç eden bir konumda olması için çalışıyoruz. 5G'ye en hazır operatör olmamızın sebebi rakipsiz fiber altyapımız" ifadesini kullandı.