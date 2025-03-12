SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakanlık açıkladı: Elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak!

Otoparklara elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılırken, enerji tasarrufu sağlayacak adımlar atıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Bakanlık açıkladı: Elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle binalarda yağmur suyu ve gri su kullanımından Yeşil Sertifika'ya, elektrikli araçlar için kurulacak şarj ünitelerinden engelsiz çocuk oyun alanlarına kadar pek çok başlıkta güncellemeye gidildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yerleşim alanlarında elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak. Site ve apartman otoparklarında şarj ünitelerinin kurulumu için zorunlu olan elektrik tesisatı ruhsata tabi olmayacak. Düzenleme ile elektrikli araç şarj üniteleri kurulumu için proje, imza gibi süreçler sadeleştirilmiş olacak.

ENERJİDEN TASARRUF
1 Ocak 2026'dan sonra yapılacak belli büyüklük ve tipteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak. Binalarda yıllık ortalama 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanarak, 1.5 yılda Mogan Gölü kadar sudan tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Güncellemeyle 2026'dan sonra inşa edilecek, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olan yeni kamu binalarının Yeşil Sertifika'ya sahip olması da zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda, yıllık yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji kazanımı ile Keban Barajı'nın 1 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanmış olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Şam-YPG mutabakatı açıklaması: Kazanan Suriye olacak
Ukrayna’da 30 gün ateşkes! Kiev Hazırız dedi: Top Rusya’da
Takas Bank
Milyonlara ikramiye zamanı: Emekliler dikkat! Kim, ne kadar alacak? TAKVİM merak edilen tüm detayları açıklıyor
Ekrem İmamoğlu yatay geçişte usulsüzlük iddialarına cevap veremedi!
Pezeşkiyan’dan Trump’a rest: Ne istersen onu yap! Tehdit altında müzakere yok
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Terör örgütüne ihalelerle para akışı... İmamoğlu’nun danışmanı ve çok sayıda kişi gözaltında
Başkan Erdoğan YİK üyeleriyle bir araya geldi: Ana gündem aile!
Özerklik mözerklik yok! YPG elebaşı Abdi tek ordu, bayrak, başkent deyip teslim bayrağı çekti: Suriye’nin yeni gerçekliğine uyacağız
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi! İşte ilk sözler
Merdan Yanardağ’dan TELE 1’de mezhep fitnesi! RTÜK soruşturma başlattı
Trump’ın Gazze Riviera planının arkasındaki Filistinli milyarder! Kim bu Beşşar Masri?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti
Tantunide eşek eti skandalı! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tağşiş listesinde yok yok
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Kim bu Kazova Tekstil?
Galatasaray’da Osimhen’den şoke eden talep!
Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var
Bir Gece Masalı’nın Kürşat’ı Gürkan Uygun’un 17 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer BBG programında...
Justin Trudeau’nun makam sevdası! Meclisten ayrılırken koltuğunu da yanına aldı