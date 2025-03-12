Bakanlık açıkladı: Elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak!

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle binalarda yağmur suyu ve gri su kullanımından Yeşil Sertifika'ya, elektrikli araçlar için kurulacak şarj ünitelerinden engelsiz çocuk oyun alanlarına kadar pek çok başlıkta güncellemeye gidildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yerleşim alanlarında elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak. Site ve apartman otoparklarında şarj ünitelerinin kurulumu için zorunlu olan elektrik tesisatı ruhsata tabi olmayacak. Düzenleme ile elektrikli araç şarj üniteleri kurulumu için proje, imza gibi süreçler sadeleştirilmiş olacak.



ENERJİDEN TASARRUF

1 Ocak 2026'dan sonra yapılacak belli büyüklük ve tipteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak. Binalarda yıllık ortalama 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanarak, 1.5 yılda Mogan Gölü kadar sudan tasarruf edilmesi hedefleniyor.



Güncellemeyle 2026'dan sonra inşa edilecek, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olan yeni kamu binalarının Yeşil Sertifika'ya sahip olması da zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda, yıllık yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji kazanımı ile Keban Barajı'nın 1 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanmış olacak.

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