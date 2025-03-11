Rapor alınca maaş kesilir mi? Kaç gün rapor alınca maaştan kesilir?

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Çalışanlar hastalık, doğum, iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlarda raporlu olduklarında, işverenler maaşlarından kesinti yapabilir. Bu kesinti, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan geçici iş göremezlik ödeneği ile telafi edilerek çalışanı maddi açıdan korur. Peki rapor alınca maaş kesiliyor mu? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) RAPOR ALINCA MAAŞTAN KESİLİR Mİ? Geçici İş Göremezlik Ödeneği: Raporlu olunan sürenin üçüncü gününden itibaren maaş kesintisi yapılır. Yani ilk iki gün rapor almış bir çalışanın maaşında herhangi bir kesinti yapılmaz. Ancak üçüncü günden itibaren kesinti uygulanmaya başlanır. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kesintili günler için iş göremezlik ödeneği sağlar.