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Doğum Yardımı Düzenlemesi 2025: Çocuk doğum parası ne kadar oldu? Doğum yardım parası nasıl alınır?

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, doğum yardımıyla ilgili yeni düzenlemelere dair açıklamalarda bulundu. 2025 yılı itibarıyla aile destek programları kapsamında çocuk parası ve doğum yardımı miktarları artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 Aile Yılı kapsamında duyurduğu destek paketi doğrultusunda, 1., 2. ve 3. çocuk için verilen teşvikler ile tek seferlik doğum yardımı rakamları kesinleşti. Peki doğum yardımı güncel parası ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 09:00 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 09:00
Doğum Yardımı Düzenlemesi 2025: Çocuk doğum parası ne kadar oldu? Doğum yardım parası nasıl alınır?

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Emekli ikramiyesindeki artışla birlikte doğum yardımı düzenlemelerini de içeren kanun teklifi 10 Mart'ta TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki çocuk doğum parası nasıl alınır? İşte doğum yardımı düzenlemesi hakkında bilgiler…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

2025 ÇOCUK DOĞUM PARASI ZAMLANACAK MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum yardımıyla ilgili açıklamalarını hatırlatan Güler, mevcut sistemde değişiklik yaparak yardım tutarlarını artırmayı, ailelerin mali yükünü azaltmayı ve doğurganlık oranını artırmaya yönelik çocuk sayısına bağlı teşvikler getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

DOĞUM YARDIMI GÜNCEL FİYATI NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2025 itibarıyla doğum yardımı kapsamında 1. çocuk için 5 bin TL, 2. çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1500 TL, 3. ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl boyunca toplam 60 ayda ödenecek 5 bin TL destek ödemeleri başladı.