Doğum Yardımı Düzenlemesi 2025: Çocuk doğum parası ne kadar oldu? Doğum yardım parası nasıl alınır?

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Emekli ikramiyesindeki artışla birlikte doğum yardımı düzenlemelerini de içeren kanun teklifi 10 Mart'ta TBMM Başkanlığına sunuldu. Peki çocuk doğum parası nasıl alınır? İşte doğum yardımı düzenlemesi hakkında bilgiler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum yardımıyla ilgili açıklamalarını hatırlatan Güler, mevcut sistemde değişiklik yaparak yardım tutarlarını artırmayı, ailelerin mali yükünü azaltmayı ve doğurganlık oranını artırmaya yönelik çocuk sayısına bağlı teşvikler getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

DOĞUM YARDIMI GÜNCEL FİYATI NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2025 itibarıyla doğum yardımı kapsamında 1. çocuk için 5 bin TL, 2. çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1500 TL, 3. ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl boyunca toplam 60 ayda ödenecek 5 bin TL destek ödemeleri başladı.