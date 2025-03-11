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Perakende sektöründe rekabet soruşturması başlatıldı!

Perakende sektörüne yönelik marketlerde rekabet soruşturması başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Perakende sektöründe rekabet soruşturması başlatıldı!

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Rekabet Kurumu, perakende sektörüne yönelik rekabet soruşturması başlattı. BİM'den KAP'a yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları ve kalacakları şeklinde yorumlanamaz" denildi. Şok, Migros ve Carrefoursa'dan da KAP'a yapılan açıklamalarda, aralarında kendi şirketlerinin de yer aldığı bazı teşebbüsler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2 AYDA 455 MİLYON TL CEZA
Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri neticesinde, ilk iki ayda 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. 17 bin 395 firmaya 455 milyon lira ceza uygulandı.

Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde fahiş fiyat denetimlerinin de gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda 629 gerçek ve tüzel kişiye 154 milyon lira ceza kesilmiştir. Bunun 126.7 milyon liralık kısmı fahiş fiyat kapsamında verilmiştir" denildi.

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