Bayramda memleketlerine gidecekler zamlı fiyatlarla karşı karşıya!

Ramazan Bayramı'nda memleketine ya da tatile gidecekler otobüs bileti arayışına başlarken, yüksek fiyatlarla karşılaştı. Fiyatlar il il değişse de ortalama yüzde 10 ila 42 arası daha yüksek olduğu belirtildi.



En yoğun hatlardan biri olan İstanbul- Ankara bileti 600 lirayken, arife gününden itibaren yüzde 41.66 artışla 850 liraya kadar çıkıyor. İstanbul-İzmir otobüs bileti arifeden bir gün öncesi için 849 liradan satılırken, aynı bilet bir gün sonra bin 100 liraya yükseliyor. İstanbul-Antalya arası otobüs biletleri arife günü olan 29 Mart'tan itibaren bin 389 lira. Ancak bir gün önce seyahat edilse fiyat bin 269 TL.



Yetkililer, "Otobüs firmaları bayram gibi dönemler dışında satışları hareketlendirmek için indirim yapıyor. Ancak bayram dönemindeki yoğunluk nedeniyle bu indirimleri kaldırıyoruz. O da zam gibi algılanıyor. Kesinlikle bir zam söz konusu değil" diyor. Bilet fiyatlarında arife gününden itibaren % 42'ye varan fark ortaya çıktı.

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