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2 ayda 204 bin kişiye iş imkanı sağlandı: 83 bin işçi daha aranıyor!

Bu yılın ilk iki ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenler 204 bini geçerken, halen 83 bini aşkın açık iş bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
2 ayda 204 bin kişiye iş imkanı sağlandı: 83 bin işçi daha aranıyor!

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İŞKUR, istihdamı artıracak pek çok program uygularken, iş arayanlarla işverenleri de buluşturuyor. Son olarak başlattığı İŞKUR Gençlik Programı'yla üniversiteleri iş hayatına hazırlayan ve okurken harçlık alma imkanı sunan İŞKUR'un Şubat ayı işgücü istatistikleri belli oldu.

İKİ AYDA 355 BİN AÇIK İŞ
Buna göre; İŞKUR aracılığıyla Şubat ayında 96 bin 692, ilk iki ayda 204 bin 84 kişi işe yerleştirildi. İki ayda işe yerleştirilenlerin 70 bin 531'i kadın, 56 bin 469'u genç, 8 bin 514'ü engelli ve 38 bin 656'sı yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti.

En çok personel aranan işler. ( Takvim Gazetesi) En çok personel aranan işler. ( Takvim Gazetesi)

Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi' mesleklerinde görüldü. İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Şubat ayında 154 bin 518 oldu. İlk iki ayda ise 355 bin 290 açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (137 bin 424) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), servis elemanı (garson) ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti.

İşe yerleştirmede ilk 10 meslekİşe yerleştirmede ilk 10 meslek

İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne istihdam edilen kişi sayısı da 239 bini aştı. İŞKUR'da halen 83 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 17 bin 78 kişiyle beden işçiliği alırken, 3 bin 17 kişiyle temizlik görevlisi, bin 508 kişiyle satış elemanı, bin 361 kişiyle paketleme işçisi, bin 267 kişiyle makineci (dikiş) takip etti. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer aldı. EKONOMİ SERVİSİ

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