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SGK'dan istihdam için 500 milyar TL!

İstihdamı artırmak için verilen destek bu yıl 500 milyar lirayı bulacak. 15 alanda teşvik verilecek.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mart 2025
SGK’dan istihdam için 500 milyar TL!

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SGK, istihdamın artmasını, işsizliğin azalmasını sağlamak amacıyla birçok iş yerini ve işçiyi milyarlarca TL'lik teşviklerle destekliyor. 2024 yılında 355 milyarlık teşvik dağıtan SGK, bu yıl bu miktarı 500 milyar liraya çıkaracak.

Teşvik verilen alanların ilk sırasında 2024 yılı sonu rakamlarına göre 183.1 milyar lira ile 'malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesi 5 puanlık indirimi' geliyor. SGK indirimlerinden yararlanarak sadece bir personelden minimum 9 bin 307, maksimum 69 bin 806 lira tasarruf elde edilebilecek. Bu yıl verilecek teşviklerden bazıları şöyle:

İŞTE DESTEKLER
- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesi 4 puan indi: 1.040-9.752 TL
- Yurt dışına götürülen sigortalılar için 5 puan indirim: 1.300-3.900 TL
- Bağ-Kur 5 puan indirimi: 1.300-9.752 TL
- 18-29 yaş arası genç girişimci teşviki: Aylık 9.036 TL
- Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararlar uyarınca uygulanan teşvik: 5.396-17.488 TL
- Asgari ücret desteği: Aylık 1.000 TL
- İşsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde uygulanan prim teşviki: 8.711 TL
- Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işsizlik sigortası primi teşviki: 260- 1.950 TL
- Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik teşvik: 5.396-40.471 TL
- Engelli sigortalıların istihdamına yönelik teşvik: 5.396-13.847 TL
- Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerine ilişkin teşvik: 3.218-25.111 TL
- Kültür yatırımları ve girişimlerine yönelik uygulanan prim teşviki: 2.129- 25.111 TL
- Sosyal hizmetlerden faydalanan kişilerin istihdamına yönelik teşvik: 9.817-18.268 TL.

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