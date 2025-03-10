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Emekliye ikramiye zamanı! Artış için tarih geldi | Ödeme nasıl yansıyacak?

Emeklilerin bayram ikramiyesinde artış belli oluyor. Çalışmalarda bayram başına 4 bin lira ikramiye verilmesi formülü ağırlık kazanırken, düzenlemenin bugün TBMM’ye sunulacak torba teklifin içinde yer alması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mart 2025
Emekliye ikramiye zamanı! Artış için tarih geldi | Ödeme nasıl yansıyacak?

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Yaklaşık 16.4 milyon emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi için beklenen tarih geldi. Emekliler için bayram başına 3 bin lira olan ikramiyede bu yıl ne kadar artış yapılacağı artık belli oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından konuyla ilgili çalışma başlatılırken, düzenlemenin bugün açıklanacak ve TBMM'ye sunulacak 14 maddelik torba teklifin içinde yer alması bekleniyor. AK Parti kaynakları ikramiyede netlik sağlanamaması halinde ise ilgili düzenleme maddesinin, komisyon veya Genel Kurul görüşmeleri arasında torba teklife eklenebileceğini ifade ediyor.

135 MİLYARLIK BAYRAM
İkramiye artışına yönelik çalışmalarda alternatifli senaryoların masaya yatırıldığı, bin liralık artışın ağırlık kazandığı belirtiliyor. İkramiyenin 4 bin liraya çıkarılması halinde her iki bayram için emeklilere 8 bin lira, toplamda ise 134.5 milyar lira ödenecek. İkramiyedeki artış kararın verilmesinin ardından düzenleme torba teklife eklenirken, yeni tutardan dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak.

ÖDEME NASIL YANSIYACAK?
Eğer ikramiye 4 bin liraya çıkarsa yüzde 75 ölüm aylığı olana bayram başına 3 bin, bu yıl toplam 6 bin lira verilecek. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana da bu senaryoya göre Ramazan ve Kurban bayramlarından önce 2'şer bin lira, toplam 4 bin lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı olan da bu formül hayata geçirilirse bayram başına bin lira, iki bayramda toplam 2 bin lira alacak.

NE ZAMAN YATIRILACAK?
İkramiye Ramazan ve Kurban bayramlarından önce hesaplara yatırılıyor. Emeklilerin ilk ikramiyesi 30 Mart-1 Nisan arasında gerçekleşecek Ramazan Bayramı öncesinde, büyük ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran'a denk geliyor. Bu nedenle Kurban Bayramı ikramiyesinin de 2-5 Haziran arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

KİMLER ALACAK?
Bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.

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