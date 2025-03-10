Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Yüzde 8.78 yükseliş ile ilk sırayı aldı

Kesintisiz büyüme süreci devam ederken, Şubat ayı enflasyonunun beklentinin altında kalması ve Merkez Bankası'nın art arda üçüncü toplantıda gerçekleştirdiği faiz indirimi, Borsa İstanbul'u geçen hafta adeta coşturdu. BIST-100 Endeksi geçen haftayı yüzde 8.78'lik yükselişle 10.507 puanla 1 Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek seviyeden tamamladı.

Endeks 4 ayda yüzde 22 arttı (Takvim.com.tr)

1 TRİLYONLUK ARTIŞ

Borsa 8 aylık kaybını 1 haftada geri alırken, şirketlerin piyasa değeri de 1 trilyon liraya yakın artarak 14.3 trilyon liraya çıktı. Şirketlerin piyasa değerinde 1 haftada yaşanan artış 25.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul 22 Temmuz 2024'te 11.172 puanla kapanış rekoru kırarken, endeks 5 Kasım'da 8.618 seviyesine gerilemişti. Bu süreçte yaşanan kayıp yüzde 23 oldu. Geçen hafta yaşanan tarihi yükselişle birlikte 5 Kasım'dan bu yana artış yüzde 22'ye ulaştı. Şirketlerin değeri ise bu süreçte 2.4 trilyon lira arttı.

İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Borsa İstanbul, geçen hafta yüzde 8.78'le dünyanın en fazla yükselen piyasası olmayı başardı. Geçen hafta Çin Borsası yüzde 5.9 yükselişle ikinci, Endonezya yüzde 5.8 ile üçüncü, Hong Kong yüzde 5.6 ile dördüncü, Filipinler Borsası yüzde 5'le beşinci oldu. Borsa İstanbul son 1 ayda ise yüzde 5.58 ile dünyanın en fazla yükselen dokuzuncu piyasası konumunda bulunuyor.



ANA HEDEF 14.500 SEVİYESİ

Enflasyonda devam eden düşüşle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin de süreceğine dikkat çeken analistler, önümüzdeki dönemde yatırımcıların rotayı tekrar borsaya çevireceği görüşünde. Endeksin ilk hedefinin 11 bin puan seviyesinin geçilmesi olduğunu vurgulayan analistler, yılın ikinci yarısında hızlanacak yükselişle 14.500 puanın ana hedef olduğunu vurguluyor.