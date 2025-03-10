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Akçansa "GençİZ" ile ödül kazandı!

Kadın öğrencilerin yapı malzemeleri sektöründe deneyim kazanmalarını amaçlayan Akçansa'nın GençİZ staj programı ödüllendirildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mart 2025
Akçansa GençİZ ile ödül kazandı!

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Akçansa'nın, kadın öğrencilerin yapı malzemeleri sektöründe deneyim kazanmalarını destekleyen staj programı GençİZ ödüllendirildi.

GençİZ, 6 farklı kategoride 51 projenin değerlendirmeye alındığı uluslararası ödül programında, 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' kategorisinde 'Uluslararası Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü'nü kazandı.

Akçansa İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ülgen Eryürek Aslan, "Geleceğin kadın liderlerini desteklemekten mutluyuz" dedi.

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