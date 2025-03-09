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Bakan Yumaklı açıkladı: Son 2 yılda toplam 370 bin 118 çiftçiye pestisit eğitimi verildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pestisitlerin doğru kullanımı konusunda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığını belirterek, son 2 yılda toplam 370 bin 118 çiftçiye eğitim verildiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
Bakan Yumaklı açıkladı: Son 2 yılda toplam 370 bin 118 çiftçiye pestisit eğitimi verildi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pestisitlerin doğru kullanımı konusunda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığını belirterek, son 2 yılda toplam 370 bin 118 çiftçiye eğitim verildiğini açıkladı.

Organik tarım desteklerinin 2024'te yüzde 48-67 oranında artırıldığını, kategorilerine göre birim fiyatları dekara 30-180 lira iken 50-270 liraya yükseltildiğini hatırlatan Yumaklı, 2025-2028 yıllarında organik tarımın, üretim planlaması kapsamında öncelikli alanlardan olduğunu, bunu desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

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