Emeklinin gözü ikramiyede! TÜED’den artış için çağrı geldi! Karar ne zaman verilecek?

(Takvim.com.tr arşiv)

TÜED'DEN ÇAĞRI GELDİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere 2018'den itibaren ikramiye verilmeye başlandığını, o dönem Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira olarak verilen ikramiyenin, yapılan artışlarla mevcutta her bir bayram için 3 bin lira olarak uygulandığını belirterek, milyonların bayram ikramiyesinde artış beklediğini söyledi.

Her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması gerektiği yönünde telefon ve mesaj aldıklarını aktaran Ergün, "Bayram ikramiyeleri, emeklilerimizin bütçesine katkı sağlayacak ve adına yakışır bir düzeye yükseltilmeli" dedi.

(Takvim.com.tr arşiv)



İŞTE GÜNDEMDEKİ FORMÜLLER

İkramiye artışı konusundaki kararın en geç önümüzdeki hafta başında alınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor. Artış için konuşulan ilk formül, 2024'ün ikinci yarısındaki yüzde 15.75'lik enflasyon oranının yansıtılabileceği yönünde.

İkramiye artışı konusundaki kararın en geç önümüzdeki hafta başında alınması ve hızla yasalaştırılması bekleniyor.(Takvim Gazetesi)



Buna göre ikramiye 3 bin 472 lira 50 kuruşa, yuvarlama yapılırsa da 3 bin 500 liraya çıkacak. Yüzde 44.38 çıkan 2024 enflasyonunun yansıtılması da ikinci formül olarak konuşuluyor. Eğer bu oranda artış yapılırsa ikramiye 4 bin 331 liraya yükselecek.

(Takvim.com.tr arşiv)

İkramiyenin bin lira artışla 4 bin lira yapılması ve yüzde 50 artışla 4 bin 500 liraya yükseltilmesi ve yüzde 66.6 artışla 5 bin lira olması da gündemdeki diğer formülleri oluşturuyor.

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