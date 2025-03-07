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Bakanlık açıkladı: Vatandaşları isyan ettiren site yönetimlerine yeni düzenleme!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, pek çok konuda vatandaşları isyan noktasına getiren site yönetimleri hakkında mevzuat değişikliğine gidildiğini açıkladı. Düzenleme ile artık sadece bakanlığın yetkilendirdiği şirketler site yönetimi hizmeti verebilecek. Yönetimlerin harcamaları her yıl en az bir kere denetimden geçecek.

Murathan Yıldırım Murathan Yıldırım
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mart 2025
Bakanlık açıkladı: Vatandaşları isyan ettiren site yönetimlerine yeni düzenleme!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son dönemde fahiş aidatlar başta olmak üzere pek çok konuda vatandaşları isyan noktasına getiren site yönetimlerine neşter atmaya hazırlanıyor.

Başlatılan mevzuat değişikliği çalışmalarında son aşamaya gelindi. Düzenleme ile artık sadece bakanlığın yetkilendirdiği şirketler site yönetimi hizmeti verebilecek. Yönetimlerin harcamaları her yıl en az bir kere denetimden geçecek.

Kat malikleri de mali inceleme talebinde bulunabilecek. Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak. Düzenleme daha sonra Bakan Murat Kurum'a sunulacak.

GAYRİMENKUL SATIŞLARI 472 BİNLE REKOR KIRDI
Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ilk iki ayda yıllık bazda yüzde 13.2 artarak 471 bin 694'e yükselirken, bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak-Şubat verisi olarak kayıtlara geçti.

Bu rekor tapu harç gelirlerine de yansıdı. 2 ayda tapuda 3.2 milyon işlem gerçekleştirildi. Elde edilen harç geliri de yüzde 73.3 artarak 18 milyar 982 milyon liraya yükseldi.

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