Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli Banliyö tren seti raylara çıkıyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında ilk setin üretimini tamamladıklarını belirterek, "GAZİRAY Projesi kapsamında hizmete sunulacak ilk set, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmek üzere Sakarya'dan yola çıktı" ifadesini kullandı.



Proje kapsamında 32 araçtan oluşan 8 banliyö tren seti üretileceğini aktaran Uraloğlu, "Milli Banliyö Tren Seti ile ithalatı azaltarak Türkiye'nin ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamayı, bakım maliyetini düşürerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda üretilen tren setleri ile ihracat yaparak ekonomiye katkı sağlamayı da amaçlıyoruz" dedi.

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