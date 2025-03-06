THY yükselişini sürdürüyor: Dünyada üçüncü!

THY, uluslararası yolcu kapasitesi ve kargo pazar payında önemli başarıya imza attı. 2012 yılında yolcu kapasitesinde dünyada 13'üncü sırada bulunan THY, yüzde 3.4'lük pazar payıyla dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci sıraya yükseldi. Kargo taşımacılığında yüzde 1.3 pazar payıyla 26'ncı sırada bulunan şirket, 2024 yılında yüzde 5.7 pazar payıyla dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor. Dünyada üçüncü olmak az bir şey değil. Ülkemiz adına gururluyuz" dedi.

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