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700 bin kamu işçisinin hesaplarına ikramiye ödemesi yapılacak!

Önümüzdeki günlerde başlayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine kilitlenen kamu işçilerine, 24 Mart’ta da ikramiye ödemesi yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mart 2025
700 bin kamu işçisinin hesaplarına ikramiye ödemesi yapılacak!

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Kamu işçileri için Mart ayı hareketli geçecek. Bu ay hem ikramiye (ilave tediye) ödemeleri yapılırken hem de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması bekleniyor. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Bunun 26 günlük kısmı yılın ilk yarısında, kalan 26 günlük kısmı da yılın ikinci yarısında ikişer parça halinde ödeniyor.

Yılın ilk yarısına ilişkin ikramiyenin ilk 13 günlük tutarı 24 Ocak'ta ödenmişti. İkinci 13 günlük bölümü de 24 Mart tarihinde hesaplara yatırılacak. İşçiler kalan 26 günlük ikramiyeyi yılın ikinci yarısında alacak. Bunun ödeme tarihi de Haziran ya da Temmuz'da duyurulacak.

SÖZLEŞME HEYECANI
İşçiler bir yandan ikramiyeyi beklerken, diğer yandan da toplu iş sözleşmesi görüşmelerini heyecanla bekliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2025-2026'daki ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair ortak zam talebini içeren taslağı geçen hafta Çalışma Bakanlığı'na sunmuştu.

İki konfederasyon, işçilerin günlük en düşük ücretinin bin 800 lira olmasını, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılmasını ve yüzde 10 refah payı verilmesini istiyor. EKONOMİ SERVİSİ

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