Yeni torba yasa geliyor: Biletsiz yolcu alan yandı!

AK Parti milletvekillerince hazırlanan, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasına ve doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.



Teklife göre, biletsiz yolcu taşıyanlara verilen 300 lira idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500, üst sınırı da 85 bin liraya çıkarılacak. Böylece biletsiz yolcu taşıyanlara 8 bin 500 ila 85 bin lira arasında idari para cezası uygulanabilecek.



Sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda idari para cezası kesilecek. Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara ise 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

TEKLİFTE DOĞUM YARDIMI DA VAR

Teklifle, doğum yardımına ilişkin Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidilecek. Bu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğum yardımının miktarı Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek.



Doğum yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan ödenecek. Bu yardımlardan vergi kesintisi yapılmayacak. Ayrıca teklifle DHMİ çalışanlarına 'Eurocontrol havacılık tazminatı' verilmesine yönelik düzenleme olacak.