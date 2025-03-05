Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy: Avrupa’ya teknoloji ihraç ediyoruz

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Ar-Ge yatırımlarının bu finansal yıl içinde 350 milyon lirayı aşmasını planladıklarını belirtti. Mobil Dünya Kongresi'nde gazetecilerle bir araya gelen Engin Aksoy, Avrupa'ya teknoloji ihracatına ilişkin de bilgi verdi.



Aksoy, şöyle konuştu: "Türkiye'deki sadakat platformumuzu 'Vodafone Happy' markasıyla uluslararası pazarlara sunmaya başladık. Platformun dijital kullanıcı sayısı 25 milyonu aştı. Türkiye'deki ekiplerimizin geliştirdiği Vodafone Müşteri Etkileşimleri Merkezi çözümümüzle Avrupa ülkelerinde de hizmet vermek için çalışmalara başladık.



CRM çözüm platformumuzu da yurt dışına ihraç etme görüşmelerimiz sürüyor. 'Vodafone NET' şirketimizin geliştirdiği İşletme Bilgi Sistemleri yazılımını global Vodafone ekosistemi içinde "Digital BSS" adıyla markalaştırdık. Bu yazılım Romanya, Arnavutluk, Portekiz, İngiltere gibi diğer Vodafone ülkelerinde de başarıyla uygulanıyor."



5G ÖNERİSİ

Türkiye'nin içinde bulunduğu 5G'ye geçiş sürecine de değinen Engin Aksoy, 5G teknolojisinin, ağırlıklı olarak, aldıkları hizmetin kalitesinin artacağı birey ve kurumlara fayda sağlayacağına dikkati çekti. Aksoy, 5G ihalesinin makul fiyat ve koşullarda, yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek yapılmasının önem taşıdığını vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN