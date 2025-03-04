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Bakan Bolat: KOSGEB ile işbirliği sayesinde dijital dönüşüm projelerine kefalet desteği!

Yeni kefalet desteği hazırlandığını açıklayan Bakan Bolat: "Toplamda 36 milyar liralık kredi hacmine karşılık gelecek kefalet desteğiyle ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçları karşılanacak"ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025
Bakan Bolat: KOSGEB ile işbirliği sayesinde dijital dönüşüm projelerine kefalet desteği!

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçılara finansman kolaylığı için yeni kefalet desteği hazırlandığını açıkladı. Bakanlığın, ihracat eylem planının önemli bir paydaşı olan İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynağıyla ihracatçılar için yeni kefalet destek paketleri sunmaya hazırlandığına dikkati çeken Bolat, "Çok yakında çalışmaları tamamlanacak olan yeni destek paketleriyle ihracatçılarımız, Türk lirası ve yabancı para krediler için yeni kefalet desteklerinden yararlanabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, söz konusu desteğin ayrıntılarına ilişkin ise şu bilgileri verdi: "Toplamda 36 milyar liralık kredi hacmine karşılık gelecek kefalet desteğiyle ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesindeki KOSGEB ile yapılan işbirliği sayesinde dijital dönüşüm projelerine de kefalet desteği sağlanacak. İhracatımızı daha fazla artırmak için çalışmalarımıza bütün hızıyla devam edeceğiz."

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