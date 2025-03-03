Esnafın rapor sorunu çözüldü! Bakanlık devreye girdi: Zorunlu iş güvenliği belgeleri aile hekiminden alınabilecek

Onbinlerce esnafı ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği (İSG) zorunluluğunda yaşanan rapor sıkıntısı üzerine devreye giren Çalışma Bakanlığı, 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerleri için gereken sağlık raporlarının, aile hekimlerinden de alınabileceğini duyurdu.

1 Ocak itibarıyla 50'den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerleri için de iş sağlığı ve güvenliği zorunluluğu başlarken, düzenlemenin kapsamına giren esnaf, İSG hizmetleri için aile hekimlerine başvurdu.

Buna karşın pek çok aile hekimi, konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve işe giriş formu gibi formların sistemde olmadığını belirterek, işe uygunluk sağlık belgesini veremeyeceklerini bildirdi. Yaşanan sıkıntı üzerine konu Çalışma Bakanlığı'na intikal etti. Şikayetleri inceleyen Bakanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerleri için alınması gereken sağlık raporlarının Çalışan Sağlığı Merkezleri'nin yanı sıra aile hekimleri ile diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından da alınabileceğini bildirdi. Bakanlık, rapor temininde aile hekimliklerinde yaşanan sorunların Sağlık Bakanlığı ile istişare edileceğini kaydetti.