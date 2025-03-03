Bakan Göktaş duyurdu: Ailelere sinemada yüzde 40 indirim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı kapsamında ailelere çeşitli destekler, indirimler hayata geçiriliyor. THY'nin indirimli uçuş imkanının ardından bir fırsat da sinemalarda başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen yeni proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını kaydetti.

Ailelerin kendileri için hazırlanan aktivitelerden yararlanarak sosyal hayatın içinde yer almalarını önemsediklerini aktaran Göktaş, "Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.