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Erzurum'daki turizmcilerden Palandöken için uçak seferi talebi!

Erzurum’daki turizmciler, Palandöken Kayak Merkezi ve diğer turistik tesislerin yüksek potansiyelini değerlendirebilmek için uçak seferlerinin arttırılmasını talep etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
Erzurum’daki turizmcilerden Palandöken için uçak seferi talebi!

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Erzurum'daki turizmcilerin çok önemli bir talebi ortaya çıktı. Palandöken Kayak Merkezi, spor tesisleri, tarihi-turistik yapılarıyla turizm potansiyeli yüksek olan ve kış sezonunda binlerce misafir ağırlayan şehirde son aylarda uçak seferlerinin azlığıyla ilgili sorunlar yaşanıyor.

Turizmciler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçilen şehirdeki uçak seferlerinin iki katına çıkarılmasını ve bilet fiyatlarının düşürülmesini de istiyor. Günlük seferin 8-10 arasında olduğu bunun en az 15 olması talep edildi.

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