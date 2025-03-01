Türkiye ekonomisi 2024 yılında yüzde 3.2 büyüdü!

Türkiye ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 3, 2024 yılında yüzde 3.2 büyüdü. Böylece, ülke ekonomisi 18 çeyrektir kesintisiz şekilde büyümesini sürdürdü. Milli gelir 1 trilyon 322 milyar 408 milyon dolara, kişi başı milli gelir ise 15 bin 463 dolara ulaştı. Bir önceki yıl kişi başı gelir 13 bin 243 dolar seviyesindeydi.



OECD'DE ZİRVEDEYİZ

Türkiye yüzde 3.2'lik büyüme oranıyla İspanya'yla birlikte 2024 yılı verisi açıklanan OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke oldu. Türkiye, sadece OECD ülkeleri arasında değil, G20 ülkeleri içinde de büyüme performansıyla öne çıktı. G20'de en hızlı büyüyen ekonomi yüzde 5.03 ile Endonezya olurken, onu yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4.1 ile Rusya izledi.



Türkiye, İspanya ile birlikte dördüncü sırayı aldı. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2024'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 9.3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 7.7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4.9, tarım yüzde 3.9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 3.4, hizmetler yüzde 3.1, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1.8, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1.4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1.2 ve sanayi yüzde 0.5 arttı.



Hanehalklarının tüketim harcamaları, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 3.7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı yüzde 59.2 oldu.



DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin çeyreklik bazda 18 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek, "Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesine yönelik duruşumuzu korurken, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla büyümeyi daha da güçlendirmeyi, toplumsal refahımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ekonomi programıyla bugüne kadar birçok alanda önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Kırılganlıklarımızı azalttık ve makro temellerimizi sağlamlaştırdık. Tüm bu kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımıza devam edeceğiz."

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