İşsizlik % 8.4’e geriledi!

Türkıye'de işsizlik oranı gerilemeye devam ediyor. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1, bir önceki yıla göre 0.7 puan azalışla yüzde 8.4'e geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0.8 puan azalışla yüzde 14.9 oldu.



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Ocak'ta bir önceki aya kıyasla 25 bin azalarak 3 milyon 2 bin kişiye indi. İstihdam edilenlerin sayısı Ocak'ta bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0.5 puan artarak yüzde 49.2 oldu.



İş gücü Ocak ayında bir önceki yıla göre 287 bin kişi artarak 35 milyon 534 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 53.7 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranının son 21 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğini aktaran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek için iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN