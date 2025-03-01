Cevdet Yılmaz Türkiye’nin ekonomik görünümünü Londra’da yatırımcılara anlattı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü anlattı. Yılmaz, Türkiye'de enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirterek, "Dengeli büyüme kompozisyonu, azalan cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişleri enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlıyor. Enflasyonu yükselten temelde hizmet sektörü. Bu nedenle, programımızda hizmet tarafına daha fazla odaklanacağız" dedi. Yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisinin büyümesi için önemine işaret eden Yılmaz, "Bugün Türkiye, rekabetçi iş ortamı, derin yetenek havuzu, jeo-stratejik konumu, cazip teşvikleri, güçlü finansal sistemi ve makroekonomik yapısıyla uluslararası yatırımcılar için karlı ve güvenli bir liman" şeklinde konuştu.

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