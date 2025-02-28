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Kadınların istihdam ve iş gücüne katılım oranlarında artış!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açıklama yapan Yorglass İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe Doğruöz, kadınların istihdam ve iş gücüne katılım oranlarındaki artışın, Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik dönüşümü açısından önemli bir gelişme olduğuna vurgu yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Kadınların istihdam ve iş gücüne katılım oranlarında artış!

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Yarım asrı aşkın süredir üreten, üretirken de çevreye ve insana saygıyı önceliği olarak belirleyen Yorglass, kadınların iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmesi için fırsat eşitliğini teşvik eden projeler hayata geçirmeye ve adından söz ettirmeye devam ediyor.

İş yerinde fırsat eşitliğini teşvik eden stratejik adımları atmak için kurduğu DEI komitesi ile şirket çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini iş kültürünün merkezine yerleştiriyor. Yorglass, kadınların iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmesine öncülük ediyor.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini iş kültürünün merkezine yerleştiren şirket, bu doğrultuda kurduğu DEI Komitesi ile iş yerinde fırsat eşitliğini teşvik eden stratejik adımları hayata geçiriyor. Komite, eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemek, çeşitlilik metriklerini takip etmek ve dezavantajlı gruplara yönelik destek projeleri geliştirmek gibi önemli misyonlar üstleniyor.

İŞ HAYATINDAKİ YERİ GÜÇLENDİRİYOR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açıklama yapan Yorglass İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe Doğruöz, kadınların istihdam ve iş gücüne katılım oranlarındaki artışın, Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik dönüşümü açısından önemli bir gelişme olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre kadınların istihdam oranının yüzde 32,5'e, iş gücüne katılım oranının ise yüzde 37,4'e yükselmesi, kadınların iş dünyasındaki rollerinin güçlendiğini gösteriyor."

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