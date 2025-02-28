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Kadın liderler Bursa Business School’da yetişecek!

Bursa Business School ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) arasında Kadın Liderler Akademisi" işbirliği protokolü imzalandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Kadın liderler Bursa Business School’da yetişecek!

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından iş dünyasına kazandırılan Bursa Business School ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) arasında, kadın liderlerin iş dünyasındaki yerini güçlendirmek ve liderlik becerilerini geliştirmek amacıyla "Kadın Liderler Akademisi" işbirliği protokolü imzalandı.

BTSO ev sahipliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaşam boyu eğitimin iş dünyasının değişen şartlarına uyum sağlamada kritik bir rol oynadığını belirtti. Bursa Business School'un bu vizyon doğrultusunda eğitimler, çalıştaylar, forumlar ve zirvelerle iş dünyasına rehberlik ettiğini vurgulayan Başkan Burkay, BUİKAD ile gerçekleştirilen projenin de iş dünyasında kadın liderlerin varlığını güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kadın Liderler Akademisi kapsamında dijitalleşme, yapay zekâ, liderlik stratejileri, ekip yönetimi ve kriz iletişimi gibi konularda kapsamlı eğitim programları hazırlanacağını belirten İbrahim Burkay, "Bu program, kadın yöneticilerin becerilerini geliştirmelerine ve edindikleri bilgi ve deneyimlerle firmalarına, kent ve ülke ekonomisine değer katmalarına olanak sağlayacaktır. BUİKAD Başkanımız Sayın Şeyda Şençayır ve yönetimini bu değerli proje için kutluyor, işbirliğimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"KADINLARIN KATKISIYLA HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLİRİZ"
Kadınların ekonomiye katılımının sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken İbrahim Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını desteklediklerini belirtti.

Karar alma mekanizmalarındaki kadın temsiliyetini artırmaya yönelik çalışmaları önemsediklerini ifade eden Burkay, "3 milyonu aşkın nüfusu ve 30 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle Bursa gibi gelişmiş bir kentte, kadınların ekonomiye katkısı çok daha fazla olmalı. Kadın girişimciliğini destekleyen ve kadınların iş hayatında daha güçlü yer almasını sağlayan tüm projelere katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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