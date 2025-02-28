Kadın girişimcilerin artması ekonomiye can suyu oluyor!

Ankara Genç İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, dernek olarak 2007 yılından beri kadınların ekonomik, hukuksal ve sosyal haklarını güçlendirmek, gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için önemli bir misyon üstlendiklerini söyledi.



Diker, kadınların iş dünyasında bilinçli, kararlı ve rekabetçi olması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Genç girişimcilerin de geleceğin iş dünyasında güçlü adımlarla ilerleyebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.



Proje kapsamında deprem bölgesindeki 5 ilde kadın girişimcilere eğitim desteği verdiklerini aktaran Diker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Projeyle 18 farklı alanda 32 saatlik eğitimler verdik, mentör, menti çalışmalarımız, birebir desteklerimiz oldu, eğitimlerimiz yaklaşık 1 yıl devam etti. Dostlarımızla yaşadıkları şehirlerde bir araya gelmek, dayanışma ruhunu geliştirmek önceliğimizdi.



Yolculuğumuz Ankara'da başladı, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya'ya uzandı. Bu süreçte tam 4 bin kilometre yol aldık. Kadınlarımızla daha güçlü yarınlar inşa etmek için her zaman birlikte yol alacağız."



TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk de kadın girişimciliğinin büyüme ve sürdürülebilirlik için itici güç olduğunu bildirerek, "Deprem sonrası toparlanma sürecinin kadın girişimcilerin ihtiyaç ve önceliklerine göre şekillendirilmesi kritik önem taşıyor. Söz konusu projenin de bölgenin yeniden toparlanmasında güçlü rol oynayacağına inanıyorum." diye konuştu.



"KADINLARIMIZ GÜÇLENIYOR"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da oda olarak söz konusu projeye destek vermekte tereddüt etmediklerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Deprem bölgesindeki girişimci kadınlarımızın yeni bir başlangıç yapmaları ve yeniden güçlenmeleri hem bölgemiz hem de ülkemiz için gerçekten hayati bir önem taşıyor.



Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki kadın girişimcilere yönelik destek programı, kadınların sürdürülebilir işletmeler kurmasını teşvik ediyor, deprem bölgesinde kadın girişimciliğini güçlendiriyor. Kadınlarımız iyileşirken, bölge iyileşiyor, bölge iyileşirken de kadınlarımız güçleniyor."



Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da kadın girişimci sayısının artırılmasının ülke ve şehir ekonomisine önemli katkılar sunacağını aktararak, "Özellikle deprem bölgesindeki kadınlar, girişimcilik yolunda çeşitli zorluklarla karşılaşıyor.

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