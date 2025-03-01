Generali Sigorta isim değişikliğine gitti!

Kiler Holding tarafından satın alınan Generali Sigorta, "Referans Sigorta" ismiyle yola devam edecek. Şirketin gelecek hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Referans Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, "Generali Sigorta'nın 162 yıllık mirasını devralarak vatandaşlarımızın güvenle başvuracağı bir marka oluşturuyoruz. Referans Sigorta, güvenin yeni adı olarak sektörde fark yaratacak" dedi. Genel Müdür Oğuz Karahançer ise üç yıl içinde Türkiye'nin en büyük 10 sigorta şirketi arasında yer almak istediklerini belirtti.

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