Gözler büyüme rakamlarında!

Türkiye ekonomisinin 2024 yılının son çeyreği ve senenin tamamına ilişkin büyüme rakamları bugün duyurulacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini bugün saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.



AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda Türkiye ekonomisinin yüzde 2.98 büyüyeceğini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.12 düzeyinde bulunuyor.



Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5.3, ikinci çeyreğinde yüzde 2.4 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 2.1 büyüme kaydetmişti.

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