Bakanlık harekete geçti: Zeytinyağı ve peynirde hile yapanlar yakalandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda sahtekarlarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalar ve ürünleri "guvenilirgida. tarimorman.gov. tr" adresi üzerinden "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" olmak üzere iki ayrı liste ile kamuoyu ile paylaşılıyor.



Bakanlık, gıda sahtekarları listesini bir kez daha güncelledi. Vatandaşa zeytinyağı diye tohum yağı satan firmalar açıklanırken, 5 peynir markasının paketinde yazılanlar ise 'yalan' çıktı. Tam yağlı kaşar peynirinde bitkisel yağ; beyaz peynir, kaşar peynir ve eritme peynirinde düşük yağ oranı tespit edildi.

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