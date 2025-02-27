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Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi!

TARSİM ve Tarım ve Orman Bakanlığı çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin giderek artan önemine dikkat çekildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
Tarım Sigortaları Havuzu Eksper Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi!

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Yıldız, Tarım Sigortaları Havuzu Bitkisel Ürün Sigortaları ve Hayvan Hayat Sigortaları Eksperleri ile çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürlü'nün de katıldığı toplantıda Osman Yıldız, Tarımsal Üretim Planlaması ve Destekleme Modelleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni politikaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin giderek artan önemine dikkat çekti.

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