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Tarım sektörü kadın istihdamını önemli ölçüde arttırıyor!

Forte Teknoloji tarafından kurulan Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Çilek GSYF) , tarım sektörüne yönelik yatırım yapmayı arzu eden bireyler için güvenilir ve sürdürülebilir bir fon sunuyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Tarım sektörü kadın istihdamını önemli ölçüde arttırıyor!

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Son yıllarda küresel ekonomik dinamiklerdeki hızlı değişimler, yatırımcıları alternatif yatırım alanlarına yönlendiriyor. Bu bağlamda Forte Teknoloji tarafından kurulan Çilek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Çilek GSYF) , tarım sektörüne yönelik yatırım yapmayı arzu eden bireyler için güvenilir ve sürdürülebilir bir fon sunuyor.

Yatırımcılar, bu fon aracılığıyla sektöre katkı sunarken dijital tarım projeleriyle daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı buluyor. Çilek GSYF, bu doğrultuda yalnızca finansal yatırımlar yapmayı değil, aynı zamanda sektördeki teknolojik dönüşümü hızlandırmayı ve sürdürülebilir üretim modellerinin benimsenmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

Çilek GSYF, kadın istihdamına büyük önem vererek, özellikle tarım sektöründe kadın girişimcilerin ve çalışanların desteklenmesine katkı sağlıyor. Bu yaklaşım, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik fırsatların daha geniş bir kitleye yayılmasına katkı sunuyor. Forte Teknoloji'nin inovatif bakış açısı ile kurulan Çilek GSYF, tarım sektöründe dijitalleşmeyi hızlandırmak ve sektörü daha verimli, sürdürülebilir hale getirmek için önemli adımlar atıyor.

Başlıca yatırım kriterleri ise sürdürülebilir tarım projeleri, tarımda istihdama yönelik projeler ve tarımda cinsiyet eşitliğini, çalışma koşullarını gözeten girişimlere yatırım yapmak. Türkiye'nin tarım potansiyelini en verimli şekilde kullanmayı amaçlayan fon, sektördeki dijital dönüşümü teşvik ederken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği alanlarında da büyük fırsatlar sunuyor.

Fon, tarımsal üretimi daha verimli hale getirecek dijital çözümler geliştirmek ve bu çözümleri sektördeki üreticilerle buluşturmak için çalışıyor.

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