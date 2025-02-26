Memur çiftlere yarım zamanlı mesai! Gözler Resmi Gazete’de

Özel sektörden sonra kamu görevlileri için de çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı başlıyor. Kamuda yarım zamanlı çalışma hakkını başlatacak yönetmelik taslağına ulaşan TAKVİM'in haberi büyük ses getirdi. Çocuk sahibi olan ya da olmayı planlayan memurlar heyecanlandı.



GÖZLER RESMİ GAZETE'DE

Çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtilirken, yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle memur anne ve babalar da özel sektördekiler gibi yarım zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek.



Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilmek için memurun; kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması ya da bir çocuğu evlat edinmesi, çocuğunun sağ olması, kadro unvanının da yayımlanacak yönetmeliğin eki cetvellerde yer almıyor olması gerekecek.



Burada hem kadın hem erkek memur yarım zamanl�� çalışma imkanını değerlendirebilecek. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım zamanlı çalışma hakkından istekleri üzerine her iki eş de faydalanacak. Eşler, bu haktan aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemlerde yararlanabilecek.



DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Bu imkandan yararlanmak için bir ay öncesinden kuruma dilekçe verilmesi yetecek. Memur, dilekçesinde çalışma zamanına yönelik tercihini de belirtebilecek ancak, karar amirinin olacak. Yönetmelik taslağı üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtilirken, yarım zamanlı çalışma imkanından yararlanamayacak memurlarla ilgili cetvelde eklemeler çıkarmalar olabileceği değerlendiriliyor.

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