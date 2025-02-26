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Bakan Görgün duyurdu: Yeni Altay Tankı için Seri üretim için geri sayım başladı!

Haluk Görgün ve beraberindeki heyet BMC Ankara Üretim Tesisi’ni ziyaret etti. Fuat Tosyalı, “Yeni Altay Tankı için geri sayıma başladık” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
Bakan Görgün duyurdu: Yeni Altay Tankı için Seri üretim için geri sayım başladı!

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    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, büyük bir kampüs olarak tasarlanan, başta Yeni Altay Tankı ve ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı olmak üzere birçok farklı paletli ve tekerlekli zırhlı aracın imal edileceği BMC Ankara Üretim Tesisi'ni ziyaret etti.

    Bu ziyarete ev sahipliği yapan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Yaklaşık 1 milyon metrekarelik bu üretim kompleksinde en önemli ve heyecan verici üretimimiz Yeni Altay Tankı olacak. Ülke olarak 25 yıllık hayalimiz olan Yerli ve Milli Tank Projesi kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinatörlüğünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzman personelinin değerlendirmeleriyle, tamamen yeni nesil bir tank olan Yeni Altay Tankı'nın seri üretimi için artık geri sayıma başladık" dedi.

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