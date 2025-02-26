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AXA 11'inci kez Gelecek Riskleri Raporu'nu yayınlandı!

AXA, 11’inci kez "Gelecek Riskleri Raporu"nu yayınladı. Şirket bu raporla, dünyanın dört bir yanından uzmanların ve bireylerin görüşlerini bir araya getirerek gelecekte karşı karşıya kalacağımız en önemli tehditleri ve bu tehditlere yönelik çözüm önerilerini sundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
AXA 11’inci kez Gelecek Riskleri Raporu’nu yayınlandı!

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    AXA, her yıl küresel ölçekte gerçekleştirdiği araştırmalarla tüm dünyayı uzun vadede etkileyen önemli risk faktörlerini belirliyor. Şirket, 11'inci kez yayınladığ�� Gelecek Riskleri Raporu ile, dünyanın dört bir yanından uzmanların ve bireylerin görüşlerini bir araya getirerek gelecekte karşı karşıya kalacağımız en önemli tehditleri ve bu tehditlere yönelik çözüm önerilerini ortaya koyuyor.

    Rapor, çoklu krizlerin derinleştiği bu dönemde, küresel çapta iş birliğinin ve yenilikçi yaklaşımların önemini vurguluyor. İklim değişikliği, üst üste 3 yıldır hem uzmanlar hem de kamuoyu tarafından dünyanın en büyük riski olarak tanımlanıyor. Uzmanların yüzde 63'ü, halkın yüzde 45'i iklim değişikliğini risklerin ilk sırasına koyuyor. İkinci ve üçüncü sıralarda yer alan jeopolitik istikrarsızlık ve siber güvenlik riskleri modern dünyada istikrarı tehdit etmeye devam ediyor. ;

    Bu artışa sürmekte olan Orta Doğu krizi, Ukrayna'da devam eden ihtilaf ve dünya genelinde artış gösteren gerginlik, meydan okuma ve korumacılık atmosferinin katkıda bulunduğuna dikkat çekiliyor. Yapay zeka riskleriyle ilişkili kaygılar yapay zekanın yeteneklerinde sürekli kaydedilen gelişmeler ile birlikte, büyük ölçekli tedarikçilere olan bağımlılığın artması ve mevcut jeopolitik istikrarsızlıklarla ilişkilendiriliyor.

    Raporda öne çıkan başlıklardan toplumsal gerginlikler konusunda ise ekonomik eşitsizliklerin toplumsal huzursuzlukları tetiklediğine ve bu durumun da yeni güvenlik tehditleri oluşturduğuna vurgu yapılıyor.

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