Halkbank’tan "Aile Yılı" kapsamında yeni destek paketi!

Halkbank, "Aile Yılı" kapsamında yeni finansal destekleri hayata geçirdi. "Halkbank Ailem" çatısı altında; evlilik kredisi, eğitim finansmanı, konut ve emeklilik çözümleri sunuldu.



Yeni evlenecek çiftler için geliştirilen Evlilik Kredisi, yüzde 3.79 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneğiyle verilirken, ürün kapsamında çiftlere ilk yıl ücretsiz kiralık kasa ve havale/ EFT muafiyeti gibi ek avantajlar sağlanıyor.



Ayrıca yeni ebeveynler için sunulan Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi, Yeni Evlenenlere Özel Konut Kredisi, Paraf Ailem Kredi Kartı, Prim İadeli Hayat Sigortası, 18 Yaş Altı BES ve Yaşlı Bakım Sigortası gibi ürünler de aileleri bekliyor.

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