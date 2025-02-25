PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakanlık duyurdu: Aileler indirimli uçacak!

Türk Hava Yolları’nın (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacağını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025
Bakanlık duyurdu: Aileler indirimli uçacak!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları'nın (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacağını söyledi. 2025 Aile Yılı hedefleri kapsamında ailelere ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyleyen Göktaş, şu bilgileri verdi:

    "Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak. Türk Hava Yolları'nın internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Memura yarım zamanlı çalışma: TAKVİM yönetmelik taslağını açıklıyor! Hangi saat ve günlerde çalışılacak? Kimler yararlanacak?
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar | AB’ye tam üyelik çağrısı! Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var
    Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü
    Rams Park’ta sessiz derbi! Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
    ABD Başkanı Donald Trump tarihi verdi: Ukrayna Lideri Zelenskiy Beyaz Saray’a gidiyor!
    İstanbul’da dünya starı gibi karşılanan Wanda Nara gündemi salladı!
    ÖZEL | Dev derbi durdu: Fenerbahçe taraftarları Galatasaray tribünlerine meşale attı!
    Hattatların Reisi Hakk’ın rahmetine kavuştu! Başkan Erdoğan’dan Hasan Çelebi için taziye mesajı
    CHP yandaşı Enver Aysever’den Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma tepkisi: Canı cehenneme
    Al birini vur ötekine! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a kirli operasyon, ortak dil: Economist’ten sonra sıra Financial Times da
    Diploması da şaibeli! İmamoğlu 475 taban puanlı bölüme 386 ile nasıl girdi? YÖK usulsüzlüğü raporladı gözler İstanbul Üniversitesi’nde
    Yenidoğan Çetesi davasında 3. celse! Savcı Yavuz Engin’i tehdit etmişti! Tuğçe Toptemel’in avukatından Kurtlar Vadisi repliği ile savunma
    Başkan Erdoğan’dan kritik kabul! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’da
    Müge Anlı’da akılalmaz olay! Sevgilisine 6 milyona yakın para kaptırdı! Eşi ile stüdyoya geldi
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Lavrov’dan ortak açıklama! ABD’nin teröristan planına dikkat çekti: Amacı ayrılıkçıları desteklemek
    DEM Parti’den İmralı ziyareti açıklaması! Teröristbaşı Öcalan ne zaman çağrı yapacak?
    Almanya’da seçim sonuçları açıkladı! 19 Türk kökenli aday Federal Meclis’te! İşte isim isim o liste
    Kar İstanbul’a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu
    AK Parti’de MKYK ve MYK’da köklü değişim! Usta isimler yorumladı! Serap Yazıcı Özbudun, Kürşad Zorlu...
    CHP’de çarşı pazar karıştı! Mansur Yavaş İmamoğlu’nu usulsüz diplomadan vurdu... Tanju Özcan’dan fırsatçı çıkışı