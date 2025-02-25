Bakanlık duyurdu: Aileler indirimli uçacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları'nın (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacağını söyledi. 2025 Aile Yılı hedefleri kapsamında ailelere ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyleyen Göktaş, şu bilgileri verdi:



"Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak. Türk Hava Yolları'nın internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak."

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