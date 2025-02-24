Su faturalarında "kirleten öder" dönemi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği su faturalarında 'kirleten öder' dönemini başlatacak. Buna göre elektrikte geçilen kademeli fatura sisteminin benzeri önümüzdeki yıl sonundan itibaren su faturaları için uygulanacak.

NASIL UYGULANACAK?

Bakanlık, geçtiğimiz günlerde yayımladığı yönetmelik ile daha önce 31 Aralık 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen sudaki 'kirleten öder' sistemini 31 Aralık 2026'ya uzattı.

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, düzenleme kapsamında su faturalarında "Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve katı atık bertaraf bedeli"nin tek kalemde toplanarak tahsil edilmesinin planlandığını anlattı. Öner, "Bakanlık bu düzenlemeyle hem su tasarrufunu artırmayı hedeflerken hem de daha fazla su tüketen, çöp çıkarandan 'kirleten öder' ilkesiyle daha fazla bedel alınmasını planlıyor. Buradaki bedelin yüzdelik olması planlandığından, su faturası arttıkça alınacak bedel de artacak" diye konuştu.