Rota Türkiye! 1.5 ayda 13.6 milyar dolarlık yabancı girişi

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların somut sonuçlarının alınmaya başlanması, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik geçen yılki yerel seçimlerin ardından güçlenen ilgisini 2025'e taşıdı. Bu yılın ilk 1.5 aylık döneminde yabancı girişinde rekor kırılırken, risk primindeki düşüş ve kur korumalı mevduatta (KKM) devam eden gerileme ile birlikte döviz rezervlerinde de tarihi zirvelerin görülmesini sağladı.

9 AYIN EN YÜKSEK ALIMI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre; yabancı yatırımcılar 1.8 milyar dolarlık tahvil-bono, 108.4 milyon dolarlık da hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yabancılar son 9 ayın en yüksek tahvil alımına imza atarken, yıl başından bu yana hisse senedi ile tahvil piyasasına net giriş 2.2 milyar dolara ulaştı.

1.5 ayda 13.6 milyar dolar giriş (Takvim Gazetesi)

34.1 MİLYAR $ GİRİŞ

Yabancı yatırımcılar 7-14 Şubat haftasında swap kanalıyla 2.7 milyar dolarlık giriş gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana yabancıların swap girişi 11.4 milyar dolara ulaştı. Böylece yabancıların yıl başından bu yana net girişi 13.6 milyar dolara ulaştı. Açıklanan son veriyle birlikte yerel seçimlerin ardından kaydedilen birikimli giriş 34.1 milyar dolar düzeyine çıktı.