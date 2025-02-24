Rota Türkiye! 1.5 ayda 13.6 milyar dolarlık yabancı girişi

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların somut sonuçlarının alınmaya başlanması, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik geçen yılki yerel seçimlerin ardından güçlenen ilgisini 2025'e taşıdı. Bu yılın ilk 1.5 aylık döneminde yabancı girişinde rekor kırılırken, risk primindeki düşüş ve kur korumalı mevduatta (KKM) devam eden gerileme ile birlikte döviz rezervlerinde de tarihi zirvelerin görülmesini sağladı.
9 AYIN EN YÜKSEK ALIMI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre; yabancı yatırımcılar 1.8 milyar dolarlık tahvil-bono, 108.4 milyon dolarlık da hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yabancılar son 9 ayın en yüksek tahvil alımına imza atarken, yıl başından bu yana hisse senedi ile tahvil piyasasına net giriş 2.2 milyar dolara ulaştı.
1.5 ayda 13.6 milyar dolar giriş (Takvim Gazetesi)
34.1 MİLYAR $ GİRİŞ
Yabancı yatırımcılar 7-14 Şubat haftasında swap kanalıyla 2.7 milyar dolarlık giriş gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana yabancıların swap girişi 11.4 milyar dolara ulaştı. Böylece yabancıların yıl başından bu yana net girişi 13.6 milyar dolara ulaştı. Açıklanan son veriyle birlikte yerel seçimlerin ardından kaydedilen birikimli giriş 34.1 milyar dolar düzeyine çıktı.
Rezervler 133.8 milyar arttı (Takvim Gazetesi)
REZERVLER ZİRVEDE
Güçlenen yabancı ilgisi ve risk primindeki düşüş Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine de rekor kırdırmaya devam etti. 7-14 Şubat haftasında toplam rezervler 5 milyar 660 milyon dolarla 5 ayın en güçlü artışını kaydederek 173.2 milyar dolarla tarihi zirveye çıkarken, swap hariç net rezervler de 6.3 milyar dolar artarak 71.3 milyar dolarla rekor kırdı.
Doğrudan yatırım girişi hızlandı (Takvim Gazetesi)
DOĞRUDAN YATIRIM DA YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR
Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi sadece para ve sermaye piyasaları ile de sınırlı kalmadı. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari işlemler hesabı verilerine göre, Aralık'ta 1 milyar 972 milyon dolarla 2022 yılının Mayıs ayından bu yana, yani son 31 ayın en yüksek uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. 2024'ün tamamında gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırım girişi 11 milyar 257 milyon dolarla, 2023'teki 10.7 milyar doların üzerine çıktı.
YABANCI DA 'TL' DİYOR
Programın uygulanmasındaki kararlılık, bankalarda TL mevduatı tarihi zirveye taşırken, uluslararası yatırım kuruluşları da TL'ye güvenlerini raporlarına yansıtıyor.
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, TL'nin Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bu yılın en iyi performans gösteren para birimlerinden olacağını öngördü. Morgan Stanley'in "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunda da TL'nin en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedilirken, son çeyrek dolar beklentisi 41 TL oldu. S&P de 2025 yıl sonu için dolar tahminini 42 TL olarak açıkladı.