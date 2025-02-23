Tarihin en büyük kripto para hırsızlığı!

Tarihin en büyük kripto para hırsızlığının yankıları sürüyor. Cuma günü Dubaili kripto para borsası Bybit'ten 1,5 milyar dolarlık dijital varlık çalındı. Hem de işlemin sadece 5 saniye sürdüğü ortaya çıktı.

Saldırı sonrası Ethereum yüzde 4 geriledi. Bybit çalınan miktarın karşılanacağı sözünü verirken Cumartesi sabahı yeni yapılan açıklamada saldırı sonrası yeni önlemlerin devreye sokulduğunu ifade etti.

Hırsızlığın arkasında ise Kuzey Kore'nin olduğu iddia edildi. Bybit COO'su Helen Liu ise Cumartesi sabahı X.com üzerinden açıklamalarda bulundu. 12 saat uykusuz geçirdiklerini belirten Liu, "Geçtiğimiz 12 saat boyunca Bybuddies'lerimiz kullanıcılarımızı desteklemek için yorulmadan çalıştı" dedi.