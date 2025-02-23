Serdar Gökhan Arıkan özel güvenlik sektörünü KKTC ve diğer ülkelerle görüştü!

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Başkanı Serdar Gökhan Arıkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelerin temsilcileriyle özel güvenlik sektörünü ele aldı.

Arıkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize yol gösterdiği 2040 hedeflerine ulaşmanın yolu Türk dünyasıyla beraber olmamızdır. KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan yani Türk dünyası temsilcileriyle özel güvenliği konuştuk. Deneyimlerimizi Türk dünyasına anlatarak onlarla tüm dünyaya açılabiliriz" dedi.