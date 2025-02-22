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Türkiye'den ihracat rekoru binlerce Eyfel Kulesi ağırlığı

Cumhuriyet tarihin ihracat rekoru 2024’te gerçekleşti. 174 milyon 215 bin 913 ton olan ihracatın 17 bin 250 Eyfel Kulesi’ne eş değer olduğuna dikkat çekildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025
Türkiye’den ihracat rekoru binlerce Eyfel Kulesi ağırlığı

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    Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Türkiye, geçen yıl 261,9 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Bu dönemde miktar bazında ihracat da dikkati çekti. Türkiye'nin bu alandaki ihracatı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 7,9 artarak, 174 milyon 215 bin 913 tona yükseldi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve dünyanın en önemli mimari yapıları arasında gösterilen Eyfel Kulesi'nin 10 bin 100 ton ağırlığında olduğu düşünülürse,Türkiye'nin geçen yılki miktar bazında ihracatı yaklaşık 17 bin 250 Eyfel Kulesi'ne karşılık geliyor. Miktar bazında ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında, ABD 15 milyon 456 bin 46 tonla ilk sırada yer aldı.

    Bu ülkeyi 10 milyon 487 bin 29 tonla İtalya, 9 milyon 381 bin 736 tonla Çin, 8 milyon 943 bin 428 tonla Irak izledi. Listenin beşinci sırasında da 6 milyon 947 bin 363 tonla İspanya yer aldı. Romanya'ya 5 milyon 978 bin 535 ton, İngiltere'ye 5 milyon 816 bin 68 tonluk ihracat gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan'ın birçok ül keyle yaptığı anlaşmalar, ihracatın yeni rekorlar kırmasını sağladı.

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